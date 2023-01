U Novom Sadu narednih dana nestabilno: Sunce, kiša, kiša, sunce

I utorak će u Novom Sadu biti tmuran, hladan i kišovit.

Uveče prestanak padavina, a tokom noći i delimično razvedravanje. Duvaće jak, severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće 6, a najviša dnevna 8 stepeni. U sredu tokom dana slabljenje severnog i severozapadnog vetra. Biće suvo i vedrije, a temperatura će se kretati od 3 do 6 stepeni. U četvrtak i petak ponovo tmurno, uz povremenu kišu. U četvrtak će temperatura biti od 2 do 7 stepeni, a u petak od 0 do 4. Subota će ponovo biti suva i vedrija, a temperatura će se