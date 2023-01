Večernji list: Policijac udaljen iz službe zbog poziva Vojske Srbije za regrutaciju

Vukovarsko-sremska policija udaljila je u novembru iz službe 21-godišnjeg policajca, dvojnog državljanina Srbije i Hrvatske, jer je preuzeo poziv Vojske Srbije za upis u vojnu evidenciju, piše danas Večernji list na portalu.

On je udaljen iz službe do završetka disciplinskog postupka, a reč je o mladiću srpske nacionalnosti. U vukovarsko-sremskoj policiji su naveli da je mladi hrvatski policajac „teško naštetio interesima službe i njenom ugledu“, kao i da je „udaljenje iz službe bilo nužno zbog preuzimanja poziva za upis u vojnu evidenciju Republike Srbije i to bez da je o tome obavestio svog neposredno nadređenog rukovoditelja”, piše Večernji list. List navodi da se ne zna ima li i