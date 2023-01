Primiću roditelje ubijenih u Pandi: Predsednik Vučić o zahtevu roditelja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Beogradu da će porodice mladića ubijenih u kafiću „Panda“ u Peći 1998. godine primiti do kraja januara. „Imali smo mnogo indicija.

Voleo bih da mogu da dođem do dokaza. Čim budem imao nešto konkretnije da ponudim javnosti, prvo ću ponuditi nadležnim organima“, rekao je Vučić novinarima posle obilaska gradilišta deonice auto-puta Miloš Veliki od Novog Beograda do Surčina. U kafiću „Panda“ 14. decembra 1998. godine ubijeno je šest mladića. Porodice ubijenih dečaka i javnost bili su uvereni da su taj zločin počinili Albanci sve do 28. decembra 2013, kada je Vučić saopštio da masakr u „Pandi“ nisu