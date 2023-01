Stiže prvi sneg u novoj godini! Vetrovito uz pljuskove, do 6 stepeni danas, a evo kakvo vreme nas tek čeka za vikend!

Danas će u Srbiji biti minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 4°C, a maksimalna od 2°C do 6°C.

Danas će u Srbiji biti minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 4°C, a maksimalna od 2°C do 6°C. Srbija: U sredu na severu Vojvodine padavine prestaju. U ostalim predelima oblačno i hladno sa kišom, susnežicom i snegom. Na zapadu i jugu Srbije je moguća formiranje snežnog pokrivača u nižim predelima od 10.-ak cm. Na planinama će pasti prosečno oko 30 cm snega do srede uveče, zajedno sa padavinama od utorka. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak