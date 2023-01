Prijatelj oca Brajana Volša: Radio je neke stvari koje su sramotne i užasne

Prijatelj oca Brajana Volša, optuženog da je doveo u zabludu istragu o nestanku njegove žene, Amerikanke srpskog porekla Ane Volš, izjavio je da Brajan ima istoriju manipulativnog ponašanja.

"Nije bio od poverenja. Radio je neke stvari koje su bile sramotne i užasne nekome do koga mu je zaista stalo", rekao je sagovornik WBZ koji je želeo da ostane anoniman, prenosi N1. Prijatelj kaže da Brajan, tokom odrastanja, nije bio kao drugi mladi ljudi. "Uvek je bio obučen u Armani kada je imao 13 godina. On je želeo samo najbolje stvari u životu", rekao je on. Sagovornik ovog američkog medija tvrdi da su se Brajan i njegov otac Tomas Volš posvađali nakon što