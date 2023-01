Ujutru magla, popodne oblačno: U četvrtak opet hladno, na planinama i sneg!

BEOGRAD - U Srbiji će danas, posle jutarnje mestimične magle, biti oblačno i iznad većeg dela zemlje suvo vreme, dok je slaba kiša moguća na istoku i jugoistoku, u Banatu i na severu Bačke, a u planinskim predelima susnežica i sneg.

Duvaće slab vetar. Najniža temperatura biće od jedan do četiri stepena, najviša od četiri do osam, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). U Beogradu će danas, posle jutarnje magle, biti pretežno oblačno i uglavnom suvo vreme, uz slab vetar. Najniža temperatura biće od jedan do tri stepena, najviša oko šest. Meteorološke prilike mogu izazvati tegobe kod cerebrovaskularnih bolesnika, a kod osoba sa psihičkim oboljenjima one mogu biti i znatno