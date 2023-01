Vojska Ukrajine saopštila je da je ispalila projektil na grupu ruskih vojnika koji se nalaze u Soledaru, pri čemu ih je navodno ubijeno više od sto, preneo je Kijev Independent.

Grupaciju ruskih vojnika identifikovale su ukrajinske snage za specijalne operacije, saopštila je komanda za specijalne operacije. Artiljerija je usmerena na koncentraciju trupa, praćena raketom Točka-U, ubijajući ruske vojnike u tom području, saopštila je komanda. More than a hundred Russians went together to Hell in the Soledar region This happened thanks to the coordinated work of SSO soldiers, gunners, and rocket launchers. The concentration of the enemy in