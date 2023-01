FOTO Isplivao policijski izveštaj: Ana Volš prijavila supruga Brajana jer je pretio da će ubiti nju i njene prijatelje

Američki novinari su došli u posed policijskog izveštaja, prema kojem je nestala Ana Volš prijavila svog muža Brajana Volša kako joj je pretio da će je ubiti.

Brajan Volš se nalazi u pritvoru od nedelje, a misterija nestale Beograđanke traje već 12 dana. Ana Volš je, kako je su otkrili američki mediji, rekla da joj je Brajan preko telefona pretio da će ubiti nju i njene prijatelje. Prema ovom izveštaju, Ana Knip (njeno devojačko prezime) rekla je policiji DC Metroa da joj je Brajan „preko telefona pretio da će ubiti nju i njene prijatelje“. CONFIRMED: DC Police sources tell me Brian Walshe was the suspect in this report