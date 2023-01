Vučić: Predložiću da se pet puta poveća kazna za krađu delova pruga

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će predložiti da se kazna za krađu delova pruga, koje su učestane na relaciji Beograd - Novi Sad, poveća pet puta.

"Zato ću da predložim pet puta veće kazne za krađu, biće to kazna za specifično delo zbog ugrožavanja bezbednosti većeg broja ljudi, a ne kazna za sitnu ili tešku krađu", rekao je Vučić, obilazeći radove na relaciji pruge Novi Sad-Subotica.

Dodao je da "mi ne damo da životi budu ugroženi i da ljudi moraju da znaju da su potpuno sigurni, a da je juče bez razloga usporena brzina na relaciji od Beograda do Novog Sada da bi se sačuvala sigurnost ljudi".

"Kada imate posla sa bitangama koje misle da treba da ukradu neki bakarni deo da bi ga prodali za 100-150 evra i misle da su pametno uradili ili kamenuju vozove, ne znam šta da preduzmete. Umesto da idemo 200 kilometara na sat juče smo išli 160 na sat i 4,5 minuta smo kasnili, a to je nekada bilo ništa, a danas za nas znači mnogo. Toliko se Srbija promenila", rekao je Vučić.

Na pitanje zašto kasni izgradnja brze pruge Beograd - Subotica - Budimpešta jer, kako je ranije najavljivao već je trebalo da se građani na toj relaciji voze nekoliko godina, Vučić je rekao da je on najavljivao taj rok pre nego što je potpisan ugovor za izgradnju.

"Prema potpisanom ugovoru, rok za završetak te pruge je 2025. godina, a biće izgrađena ranije 2024. godine", rekao je Vučić i dodao da je, kada je trebalo da se potpiše ugovor za prugu, bila korona pandemija.

Istakao je da se "zemlja podiže kao nikad u istoriji" i da se dešava da se kasni kao što kasni i izgradnja Beograda na vodi, ali da je to zbog toga što se prošlo kroz "toplog zeca".

"Sad oni koji su me napadali imaju stanove u Beogradu na vodi i restorane i ja sam srećan zbog toga", rekao je Vučić.

Vučić: 'Soko' kasnio juče četiri i po minuta zbog krađe delova sa pruge, predložiću veće kazne

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je voz "Soko" na relaciji Beograd - Novi Sad juče "bez razloga" i preventivno vozio sporije "da bi se sačuvali životi".Vučić je, odgovarajući na pitanja novinara prilikom obilaska gradilišta deonice brze pruge Novi Sad - Subotica u naselju Stepanovićevo, rekao da je do toga došlo zbog "bitangi" koje mogu da ukradu bakarne delove pruge zbog prodaje, zbog čega je voz "umesto 200 išao 160 kilometara na sat i kasnio četiri i po minuta".

"Pitam se ko su ti ljudi među nama koji to rade? Nije prvi put, celu noć su popravljali da bi voz mogao danas da ide 200 na sat", rekao je Vučić i dodao da će predložiti "pet puta veće kazne" za kradljivce delova sa pruge, da to ne bude kvalifikovano kao "sitna krađa, nego urgrožavanje bezbednosti većeg broja ljudi".

On je na pitanje kako ocenjuje sastanak sa savetnikom Stejt departmenta Derekom Šoleom, do koga je došlo pre dva dana u Beogradu, rekao da "nije optimista po prirodi".

"Imao sam korektan, otvoren i sadržajan razgovor sa Šoleom. Za nas je teška situacija, sve zapadne sile priznale su nezavisnost Kosova. Ne očekujte bilo šta lepo i u šećerlemi upakovano", kazao je Vučić.

Vučić: Biće ubrzani radovi na brzoj pruzi Beograd-Subotica, završetak do kraja 2024.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u obilasku radova na izgradnji druge deonice brze pruge Beograd-Budimpešta kroz Srbiju, od Novog Sada do Subotice, da je sa kineskim izvođačima dogovoreno da radovi budu završeni pre planiranog roka, odnosno do kraja 2024. godine."Imamo malo problema, ali sad ćemo da ubrzamo. Da se za šest meseci ubrzaju radovi, da radimo bar upola brzo kao vi u Kini", rekao je Vučić u mestu Stepanovićevo, gde će biti jedna od stanica na toj pruzi, i dodao da je od 2012. do danas izgrađeno 108,1 kilometar pruga.

Pre 2012. godine, kako je istakao, poslednja pruga u Srbiji je izgrađena 1976. godine, od Beograda do Bara.

Pruga Novi Sad-Subotica biće duga 108,2 kilometra i na njoj će biti 49 podvožnjaka, nadvožnaka i sličnih objekata, a na njoj će se vozovi kretati brzinom 200 kilomera na sat.

Komercijalni ugovor o modernizaciji i rekonstrukciji železničke veze između Srbije i Mađarske na teritoriji Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-državna granica kod Kelebije, vredan 943 miliona evra 2018. godine potpisali su Infrastruktura železnice Srbije i konzorcijum kineskih kompanija „Čajna rejlvej internešenel” - „Čajna komjunikejšn konstrakšn kompani”.

Ovaj projekat je finansiran iz kredita koji je dala kineska Eksim banka.

Vučić je rekao da nove pruge obezbeđuju dolazak investitora u Srbiju i naveo da je se trenutno radi 781,5 kilometara pruga, a u planu je još 160 kilometara.

Obilasku radova prisustvovali su i ambasadorka Kine u Srbiji Čen Bo, ministar građevinarstva, saobraćaja i infastrukture Goran Vesić, predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor, predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović i direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović.

Čen Bo je rekla da brza pruga ima veliki značaj ne samo za Srbiju, već i za povezanost ovog regiona i drugih delova Evrope i Azije.

U martu je puštena u saobraćaj prva brza pruga od Beograda do Novog Sada na kojoj se vozovi kreću brzinom od 200 kilometara na čas.

Izgradnja deonice duge 74,9 kilometara, počela je krajem 2017. godine, koštala je oko 935 miliona dolara, a finansirana je kineskim i ruskim kreditima, pa su i glavni izvođači radova bile njihove firme - kineski konzorcijum "Čajna reilvej internešenel" i "Čajna komjunikejšens konstrakšn kompani i ruska kompanija "RŽD Internešenel.

Predviđeno je da izgradnja pruge Beograd - Budimpešta ukupno košta oko četiri milijarde evra. To je jedan od prvih projekata u okviru kineske globalne inicijative "Pojas i put", dogovoren kao zajednički projekat Kine, Srbije i Mađarske.

Sporazum o razumevanju o modernizaciji pruge Beograd – Budimpešta, tadašnja ministarka Zorana Mihajlović potpisala je sa predstavnicima Kine i Mađarske 2014. godine, a 2015. je tadašnji predsednik države Tomislav Nikolić rekao da će pruga do Budimpešte biti završena za dve godine.

Krajem 2015. je tadašnji premijer Aleksandar Vučić izjavio je da pruga Beograd- Budimpešta "mora biti otvorena do 2018. godine".

(Beta, 01.14.2023)