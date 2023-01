Kurti: Od Srbije zavisi da li će doći do eskalacije na Kosovu

Kosovski premijer Aljbin Kurti rekao je da je teško predvideti da li će doći do eskalacije na Kosovu, jer to kako navodi zavisi od Srbije, prenosi Ekonomija onlajn. „Ovo je teško predvideti, jer to zavisi od Srbije.

Ekstremisti koje podržava Beograd nedavno su podigli 16 barikada na severu zemlje. Nadam se da se ovo nikada više neće ponoviti. Ali Beograd ne prihvata da smo nezavisna država. Pokušava da potkopa našu zemlju. Kosovo je podnelo zahtev za članstvo u Savetu Evrope i EU i ostvaruje ekonomski napredak. Ovo čini Beograd nervoznim“, naglasio je Kurti za „Di Pree“. Kurti je izrazio nadu da „neće doći do oružanog sukoba između Kosova i Srbije“. „Nadam se da ne. Ali