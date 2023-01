Ana Banko: Imaćemo veći broj slučajeva malih boginja, ozbiljne komplikacije i za decu i za odrasle

Zbog potvrđenih prvih slučajeva malih boginja, Zavod za javno zdravlje Požarevac prijavio je epidemiju u Smederevu, a Institut "Batut" pooštrio mere nadzora. Profesorka Medicinskog fakulteta u Beogradu Ana Banko rekla je za RTS da će u Srbiji sigurno biti zabeležen veći broj slučajeva, pošto je broj imunizovanih mali, a da su najugroženija deca do pete godine starosti.

Virusolog Instituta za mikrobiologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu profesorka Ana Banko rekla je za RTS da patogeni, koji nisu eliminisani, uvek strpljivo čekaju svoju priliku. "Za sve one patogene koji nisu eliminisani, a samo je to slučaj sa variolom verom, sa virusom koji je izbačen ili eliminisan iz humane populacije zahvaljujući uspešnom programu imunizacije, svi ostali, koliko god ih možda malo bilo, za neke smo smatrali da ih nema, sve do onog trenutka