U Srbiji ujutru u većini krajeva magla i niska oblačnost, koja će se po pojedinim kotlinama zadržati i pre podne, a tokom dana iznad većeg dela pretežno sunčano i toplije, samo u Timočkoj Krajini oblačno, tmurno i hladnije.

Najniža temperatura od -2 do 3, a najviša od 7 stepeni u Timočkoj Krajini do 14 na zapadu Srbije. Vetar slab i umeren, posle podne i uveče u košavskom području i planinskim predelima i jak južni i jugoistočni, saopštio je RHMZ, a preneo Tanjug. U Beogradu ujutru magla, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren, posle podne i uveče i jak jugoistočni. Najniža temperatura od 1 do 3, a najviša oko 11 stepeni. U Srbiji u narednih sedam dana, do 22.