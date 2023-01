Na fasadi crkve Svetog Save u Kragujevcu grafiti na albanskom, priveden osumnjičeni

KRAGUJEVAC - Policija u Kragujevcu identifikovala je i uhapsila P. C. (28) iz tog grada, koji je u ponedeljak u Kragujevcu na Srpskoj pravoslavnoj crkvi Sveti Sava i na platou crkve, sprejem ispisao grafite čija sadržina izaziva nacionalnu i versku mržnju i netrpeljivost, saopštio je danas MUP.

On se sumnjiči da je izvršio krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Policija je kod osumnjičenog pronašla dva spreja koja je, kako se sumnja, koristio za izvršenje krivičnog dela. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu. Na platou sa istočne strane crkve crnim sprejom ispisana je poruka na albanskom jeziku "Serbia Albania", sa velikim