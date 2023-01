Kurti: Optimista sam da sa Srbijom može da se postigne dogovor za nekoliko meseci

Premijer privremenih institucija u Prištini Aljbin Kurti izjavio je danas da je optimista da bi dogovor Beograda i Prištine mogao da se postigne u roku od nekoliko meseci, kao i da prištinska strana ima volje za to.

On je u intervjuu za švajcarski "Blik" rekao da se to može dogoditi samo ako postoji volja za postizanjem sporazuma i podrška Zapada, odnosno EU, NATO, SAD i Velike Britanije. - Izrazio sam svoju spremnost da to učinim. Ali za sporazum su potrebne dve strane. Da bi imala dugoročni mir, bezbednost i regionalnu stabilnost, Srbija mora da se distancira od Miloševićeve prošlosti i sada od Putina - rekao je Kurti uz tvrdnju da je "Srbija sve bliža Rusiji", a da "Putin