Uhapšen muškarac koji je svoje petoro dece terao da prose

Pripadnici Odeljenja za suzbijanje maloletničke delinkvencije, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom, uhapsili su N.К. (38) zbog sumnje da je zapustio svoje petoro dece, a prinuđivao ih je i da prose, saopšteno je danas.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, N.K. se sumnjiči da je "svoje petoro dece uzrasta od šest do 14 godina vaspitno zapustio, zlostavljao i ostavljao bez nadzora, zanemarivao i uskraćivao im pravo na školovanje i redovnu zdravstvenu zaštitu". "Prinuđivao ih je da prose novac koji je on koristio za sebe i, kako se sumnja, za nabavku psihoaktivnih supstanci", navodi se u saopštenju. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nekon čega će, uz