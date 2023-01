Tokom dana razvedravanje i sunce, ali od sutra ponovo padavine i olujni vetar: Vreme danas u Srbiji

Minimalna jutarnja temperatura od -3 do 3°C, maksimalna dnevna od 4°C na severozapadu i zapadu do 12°C na jugoistoku Srbije

U Srbiji ovog jutra oblačno, u Vojvodini sa kišom, a na zapadu i jugozapadu Srbije sa snegom. Tokom dana u svim predelima biće suvo, sredinom dana i pretežno sunčano. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, a u Vojvodini severoistočni. Minimalna jutarnja temperatura od -3 do 3°C, maksimalna dnevna od 4°C na severozapadu i zapadu do 12°C na jugoistoku Srbije. U Beogradu nakon oblačnog i tmurnog jutra, tokom dana pretežno sunčano ili umereno oblačno.