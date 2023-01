Suvo i toplije, temperatura do 11 stepeni

Suvo u većini mesta. Sredinom dana razvedravanje. Topli mediteranski vazduh stiže u naše krajeve. Najviša temperatura do 11 stepeni.

U Beogradu oblačno, maksimalna dnevna temperatura do 5 stepeni. U ponedeljak umereno do potpuno oblačno i toplije, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Više padavina se očekuje na jugu i jugozapadu. Vetar slab i umeren, u košavskom području i planinskim predelima istočne Srbije povremeno i jak, jugoistočni i istočni. Najniža temperatura od 0 do 4, a najviša dnevna od 5 do 11 stepeni. U utorak pretežno oblačno i malo hladnije, mestimično sa susnežicom i