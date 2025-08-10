Paklene vrućine ne popuštaju: Temperatura do 40 stepeni, osveženje tek krajem nedelje

Serbian News Media pre 54 minuta
Paklene vrućine ne popuštaju: Temperatura do 40 stepeni, osveženje tek krajem nedelje

Srbija je i danas pod uticajem izuzetno toplog afričkog vazduha, što dovodi do daljeg porasta temperature.

Najviši stepen upozorenja na snazi je u većini mesta, a maksimalne temperature dostižu 39, lokalno i do 40 stepeni Celzijusa. Izuzetno visoke temperature i UV zračenje predstavljaju rizik po zdravlje, zbog čega se apeluje na građane da izbegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem delu dana, od 10 do 17 časova. Hronični bolesnici, stariji ljudi i deca posebno su ugroženi. Preporučuje se nošenje lagane odeće, adekvatna zaštita od sunca i smanjenje fizičke
