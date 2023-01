Pripadnici ROSU pucali na automobil na Bistričkom mostu, ranjeni muškarac prebačen u Kraljevo

Pripadnici specijalne kosovske policije ROSU pucali su oko 11.30 kod nelegalnog punkta na Bistričkom mostu, na magistralnom putu Kosovska Mitrovica – Leposavić i to na vozilo u kojem su se nalazila dva Srbina, naveo je direktor Kancelarije za KiM Petar Petković. Ranjeni muškarac hitno prebačen u bolnicu u Kraljevu i u stabilnom je stanju.

Izveštaj Andrije Igića Your browser does not support the video tag. Petković: Svečlja izneo još jednu dezinformaciju o napadu Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže da je ministar unutrašnjih poslova privremenih prištinskih institucija Dželjalj Svečlja izneo još jednu dezinformaciju o specijalnoj kosovskoj policiji ROSU čiji su pripadnici pucali kod punkta na Bistričkom mostu na vozilo u kojem su se nalazila dvojica Srba. Petković je na