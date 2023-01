Pred Novosađanima tri suva dana, pa opet sneg

Sreda će u Novom Sadu biti tmurna i hladna, ali suva.

Vetar slab do umeren istočni, najniža temperatura jedan, a najviša četiri stepena. Tmurno i hladno, ali suvo i u četvrtak i petak. Oba ova dana najniža temperatura će biti nula, a najviša četiri stepena. U subotu sneg. Temperatura će se kretati od minus dva do plus dva stepena. Biometeorološka prognoza za sredu, 25. januar: Moguće su uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika. Astmatičarima, mentalno nestabilnim i osobama sa oboljenjima srca savetovan je oprez.