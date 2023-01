Šole apelovao na Kurtija: Priština da prihvati predlog o normalizaciji odnosa

Specijalni savetnik Stejt departmenta Derek Šole saopštio je da je razgovarao sa premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem o predlogu EU o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i apelovao na Prištinu da ga prihvati.

Šole je na Tviteru napisao da je apelovao na Kurtija da prihvati predlog EU o normalizaciji odnosa sa Beogradom. We also discussed the importance of Kosovo’s multiethnic character and moving forward with discussions of the Association of Serb Majority Municipalities in the context of the Dialogue, and the need for Kosovan Serb officials to return to their posts. https://t.co/6MlQgtDBaJ — Derek Chollet (@CounselorDOS) January 24, 2023 "Razgovarao sam sa premijerom