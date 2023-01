Zelenski: U napadu u Jerusalimu poginula i jedna Ukrajinka

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je među žrtvama terorističkog napada u Jerusalimu i jedna Ukrajinka i uputio saučešće porodicama žrtava. "Delimo bol Izraela nakon terorističkih napada u Jerusalimu", napisao je Zelenski na Tviteru.

We share 🇮🇱 pain after the terrorist attacks in Jerusalem. Among the victims is a 🇺🇦 woman. Sincere condolences to the victims' families. The crimes were cynically committed on the Intl Holocaust Remembrance Day. Terror must have no place in today's world. Neither in 🇮🇱 nor in 🇺🇦 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 28, 2023 Zelenski je ukazao da su zločini počinjeni na Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta, preneo je Rojters. Teroru ne sme biti