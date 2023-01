Dačić: Briselski sporazumi kruna učešća Beograda u dijalogu, Zajednica srpskih opština daje širok krug nadležnosti Srbima

Šef srpske diplomatije Ivica Dačić kazao je danas da je jasno napisano šta je Zajednica srpskih opština (ZSO) u Briselskom sporazumu iz 2013. godine i još detaljnije u sporazumu iz 2015. godine, navodeći da su ti sporazumi kruna učešća zvaničnog Beograda u dijalogu uz posredovanje EU.

"Mi smo potpisali Briselski sporazum zato što je on dobar za našu zajednicu na Kosmetu. On nije idealan, ali u uslovima u kojima smo pregovarali o njemu, to je maksimum koji smo mogli da izdejstvujemo. To su sporazumi koji daju našem stanovništvu u ruke sve poluge upravljanja - od ekonomije, razvoja, obrazovanja, zdravstva, pa do bezbednosti i policije", rekao je Dačić za današnju "Politiku". Dačić, koji je potpisao prvi Briselski sporazum, dodao je da su oba