ZSO po dogovorenim principima! Dačić: Nikada nije postojao razlog da se sporazum ne primeni, osim upornog odbijanja Prištine

Zajednica srpskih opština (ZSO) ostaje glavna tačka svih naših dogovora o Kosovu i Metohiji, ona mora da bude formirana i to po dogovorenim principima, iza kojih stoje potpisi tri strane, izjavio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić za Politiku od subote.

Dačić je objasnio da je u Briselskom sporazum iz 2013. godine vrlo jasno napisano šta jeZSO, a još detaljnije u sporazumu 2015. godine. Prema njegovim rečima, to je veoma širok krug nadležnosti koji omogućuje Srbima na Kosovu i Metohiji da samostalno upravljaju svim pitanjima od značaja za njihov razvoj i svakodnevni život. "Mi smo potpisali taj sporazum zato što je on dobar za našu zajednicu na Kosmetu. On nije idealan, ali u uslovima u kojima smo pregovarali o