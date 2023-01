Danas u Srbiji oblačno sa snegom, temperatura do četiri stepena

U Srbiji će danas biti oblačno i u većini krajeva sa snegom, a najviša dnevna temperatura biće četiri stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Manje povećanje snežnog pokrivača u svim krajevima, osim na krajnjem severu. Najniža temperatura od minus jedan do jedan, a najviša od jedan do četiri stepena. Vetar slab severni i severozapadni. U Beogradu će biti oblačno sa snegom uz manje povećanje snežnog pokrivača. Temperatura tokom dana bez bitnije promene, od nule do dva stepena.