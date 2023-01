Sutra oblačno i pretežno suvo, slab sneg na planinama

U Srbiji će sutra biti oblačno i u većini krajeva suvo, dok se slab sneg očekuje uglavnom u brdsko-planinskim predelima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, na istoku i jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od minust jedan do tri, a najviša dnevna od jedan do pet stepeni Celzijusa. U Beogradu će sutra biti oblačno i uglavnom suvo, samo je tokom jutra moguć slab sneg. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni. Temperatura tokom dana bez bitnije promene, od jedan do tri stepena Celzijusa. U Srbiji će u ponedeljak biti suvo i malo toplije uz kratkotrajno