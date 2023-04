Vučić: Nova strategija Prištine značila bi da oni žele eskalaciju sukoba

Nadam se da privremene prištinske institucije neće pokušati da primene strategiju koju smišljaju i po kojoj bi njihove snage bile na teritoriji celog Kosova i Metohije, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovarajući na pitanje novinara šta znači smišljanje te strategije i da li je to pritisak na Srbiju.

"O tome ćemo da razgovaramo. Ne mislim da će to lako da se dogodi jer bi to značilo da više ne postoji nikakav trag bilo kakvog sporazuma. To onda znači da oni žele eskalaciju sukoba i ništa drugo", rekao je Vučić posle svečanog otvaranja deonice Novi Beograd – Surčin auto-puta "Miloš Veliki“. Dodao je da se nada da privremene prištinske institucije neće pokušati da primene tu strategiju bezbednosti. Zastava "Vagnera" istaknuta na zgradi u samom centru Bahmuta