Novosađani, da znate: Od sutra pad temperature, a čeka vas i sneg, susnežica, jaka košava...

Pred Novosađanima je jedna hladna, tmurna i mokra sedmica.

U ponedeljak će biti osetno hladnije, uz temperaturu od 5 do 10 stepeni, a moguća je povremena kiša. Duvaće umeren i jak vetar, povremeno i olujni severni i severozapadni. U utorak je moguć sneg, a temperatura će biti od 0 do 2 stepena. Od utorka do četvrtka vetrovito uz umeren i jak, povremeno i olujni severni i severozapadni vetar. U sredu i četvrtak malo toplije, ali je moguća susnežica. U sredu će se temperatura kretati od -1 do 5, a u četvrtak od -1 do 8