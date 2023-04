Iz kiše u sneg: Kakvo nas vreme očekuje od ponedeljka?

U Srbiji će sutra biti oblačno, vetrovito i hladno, mestimično sa kišom, koja će tokom noći sa padom temperature preći u sneg, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Očekuje se formiranje snežnog pokrivača u nižim predelima do 10 centimetara, a u planinskim predelima od 10 do 30 centimetara. Duvaće umeren i jak vetar, u Vojvodini povremeno i olujni severni i severozapadni. Najniža temperatura biće od tri do osam, a najviša u većini krajeva od sedam do 12, u Timočkoj Krajini oko 16 stepeni. U Beogradu će biti oblačno, vetrovito i hladno, tokom većeg dela dana suvo. Krajem dana sa padom temperature kiša će preći u sneg, pa se