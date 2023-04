OPEC+ koordinirano smanjuje proizvodnju nafte do kraja 2023.

Potpredsjednik ruske Vlade Aleksander Novak objavio je kako će Rusija do kraja godine smanjiti proizvodnju nafte za 500.000 barela dnevno.

Članice organizacije OPEC+ u nedjelju su koordinirano najavile rezanje proizvodnje sirove nafte do kraja 2023. godine, prenosi agencija Hina pozivajući se na Reuters. Potpredsjednik ruske Vlade Aleksander Novak objavio je kako će Rusija do kraja godine smanjiti proizvodnju nafte za 500.000 barela dnevno. Moskva je to objavila istovremeno kad su ograničenja proizvodnje najavili i Saudijska Arabija, Kuvajt, Oman, Irak i Ujedinjeni Arapski Emirati, svi do kraja ove