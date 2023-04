"Misija je završena": Dritan Abazović čestitao pobedu Jakovu Milatoviću: Radićemo zajedno!

Crnogorski premijer Dritan Abazović čestitao je večeras kandidatu Pokreta "Evropa sad" Jakovu Milatoviću na izboru za, kako je naglasio, prvog evropskog predsednika u istoriji Crne Gore.

- Čestitam Milatoviću izbor za prvog evropskog predsednika u istoriji Crne Gore. Misija je završena - napisao je Abazović na Tviteru. On je naveo da je pred Crnom Gorom svetla budućnost, prenose podgoričke "Vijesti". - Radićemo zajedno za evropsku, građansku i ekološku Crnu Goru - poručio je Abazović. Ranije danas on je Milatoviću poželeo pobedu. - Večeras dobijamo novog predsednika - napisao je on, i pozvao građane da podrže Milatovića.