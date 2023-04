Milatović pozdravio ulazak Finske u NATO

Novi predsednik Crne Gore jakov Milatović pozdravio je današnji ulazak Finske u NATO. „Radujem se zajedničkom radu na jačanju naše saradnje sa alijansom“, napisao je Milatović na Tviteru, i citirao generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga koji je kazao da je „Finska bezbednija i da je NATO jači sa Finskom kao saveznikom“.

I welcome the accession of 🇫🇮 to @NATO . I look foward to working together on strenghtening our cooperation within the Alliance. https://t.co/K6lG2oZEXC — Jakov Milatovic 🇲🇪🇪🇺 (@JakovMilatovic) April 4, 2023 Finska je danas zvanično postala 31. članica NATO. Finski ministar spoljnih poslova Peka Haavisto završio je proces pristupanja predajom zvaničnog dokumenta američkom državnom sekretaru Antoniju Blinkenu u sedištu NATO-a u Briselu.