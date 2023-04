Udario trudnicu sa ćerkom dok su prelazile ulicu, žena preminula: Mladić (27) osuđen na dve godine zatvora

Semir Ejupović (27) je proglašen krivim za izvršenje teškog dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, za koje je zaprećena kazna od jedne do osam godina zatvora

Osnovni sud u Novom Pazaru pravosnažno je osudio Semira Ejupovića (27) na dve godine zatvora zbog toga što je u februaru 2020. godine automobilom udario Mersalu Redžović (27), koja je od zadobijenih povreda preminula, navodi Radio sto plus. On je proglašen krivim za izvršenje teškog dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, za koje je zaprećena kazna od jedne do osam godina zatvora, a presudom mu je izrečena i trogodišnja zabrana upravljanja vozilima B kategorije.