Đoković u poseti košarkašima Partizana: Najbolji teniser sveta pružio podršku crno-belima uoči susreta sa Monakom

Najbolji svetski teniser, Novak Đoković, danas je iskoristio priliku da poseti košarkaše Partizana koji večeras od 21.00 igraju veoma važnu evroligašku utakmicu protiv Monaka.

Crno-beli su u Kneževinu doputovali juče kako bi se što bolje adaptirali i pripremili za meč. Na jučerašnjem treningu ih je posetio najbolji igrač Monaka, Majk Džejms, kako bi se pozdravio sa Željko Obradovićem, dok je danas u "obilasku" bio Đoković. View this post on Instagram A post shared by Josep Maria (@jotaemebdn) Novak se prilikom posete slikao sa jednim od dugogodišnjih pomoćnika Željka Obradovića, Đozepom Marijom, koji će sigurno do kraja života čuvati ovu