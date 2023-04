Monstruozno ubistvo tinejdžerke u Ripnju: Stojan Ilić zverski silovao a potom ubio Nevenu P. (16)

Stojan Ilić (38) se sumnjiči da je juče oko 14 časova u Ripnju silovao i ubio šesnaestogodišnju Nevenu P. kao i da je nožem izbo troje komšija u njihovoj porodičnoj kući.

Stojan Ilić (38) se sumnjiči da je juče oko 14 časova u Ripnju silovao i ubio šesnaestogodišnju Nevenu P. kao i da je nožem izbo troje komšija u njihovoj porodičnoj kući. U Stojanov automobil su juče ušli Nevena P. i njen stariji brat kako bi ih on odvezao do prodavnice da kupe baterije. Navodno, nakon što je brat tinejdžerke izašao iz kola on se zaputio ka šumi gde je nesrećnu devojčicu, kako se sumnja, silovao pa ubio. Nakon toga, Stojan je, kako se sumnja, ušao