U Srbiji danas oblačno, ponegde i sa pljuskovima: Dnevna temperatura i do 18 stepeni

U Beogradu danas promenljivo oblačno i toplije, uz uslove za slabu kišu ili pljusak

U Srbiji danas očekuje nas promenljivo oblačno i malo toplije, ponegde sa kišom i pljuskovima, naročito u centralnim predelima. Duvaće slab do umeren, na istoku Srbije jak severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 0 do 8 stepeni, maksimalna dnevna od 14 do 18 stepeni. U Beogradu danas promenljivo oblačno i toplije, uz uslove za slabu kišu ili pljusak. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura 8 stepeni, maksimalna dnevna 16 stepeni.