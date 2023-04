Najzad nam se vraća proleće! Toplije vreme u celoj Srbiji: Temperatura iznad 20 stepeni, na ovo smo svi čekali

U celoj Srbiji se očekuje toplije vreme sa temperaturom iznad 20 stepeni.

U celoj Srbiji se očekuje toplije vreme sa temperaturom iznad 20 stepeni. U četvrtak sunčano i znatno toplije, u svim krajevima oko ili malo iznad 20°C u toku popodneva, navode meteorolozi u prognozama. Krajem dana umereno naoblačenje dolazi na severi i zapad Srbije. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, krajem dana u južnom Banatu u pojačanju. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 8°C, a maksimalna od 20°C do 24°C. Uveče suvo i