Sutra malo hladnije i promenljivo vreme

U Srbiji se sutra ujutru očekuju padavine, dok će tokom dana biti promenljivo vreme uz smenu sunca i kiše, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Biće malo hladnije, a na planinama će padati sneg. Ujutru će duvati košava, a tokom dana vetar će biti u skretanju na jugozapadni, u Vojvodini slabog do umerenog intenziteta, a u ostalim krajevima povremeno jak. Najniža temperatura biće od šest do 12, a najviša od 12 na severozapadu do 19 stepeni na jugoistoku Srbije. U Beogradu će biti promenljivo i malo hladnije s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Padavine se ujutro i pre podne očekuju u svim delovima