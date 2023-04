Uskršnji praznici u Novom Sadu mokri i tmurni

U Novom Sadu će dani uskršnjih praznika biti mahom tmurni i mokri.

Očekuju se pljuskovi s grmljavinom, a temperatura će biti od 11 do 13 stepeni. Ujutru će duvati košava, a tokom dana vetar će biti u skretanju na jugozapadni, slabog do umerenog intenziteta. U subotu će biti promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Minimalna temperatura biće 5, a maksimalna 17 stepeni. U nedelju je ponovo moguća povremena slabija kiša, a temperatura će biti od 7 do 18 stepeni. Ponedeljak i utorak tmurni, uz kišu. Oba danas minimalna