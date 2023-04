Pred nama sunčan i pravi prolećni dan: Maksimalna temperatura biće do 24

Jutarnja temperatura od 0°C na jugu do 8°C na severu Srbije, maksimalna dnevna od 18 do 24°C

U Srbiji u četvrtak jutro vedro i sveže, u dolinama i kotlinama sa maglom. Tokom dana biće pretežno sunčano i relativno toplo. Krajem dana i tokom večeri očekuje se povećanje oblačnosti, a tokom noći kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, posle podne u pojačanju, a u košavskom području krajem dana i tokom večeri biće jak. Jutarnja temperatura od 0°C na jugu do 8°C na severu Srbije, maksimalna dnevna od 18 do 24°C. U Beogradu u