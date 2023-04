Vučić: Dejton je suština funkcionisanja BiH, Srbija će podržati dogovor tri konstitutivna naroda (VIDEO)

Beta pre 3 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Dejtonski mirovni sporazum "suština funkcionisanja" BiH i Republike Srpske (RS).

Vučić je posle sastanka sa predsednikom RS Miloradom Dodikom rekao da će Srbija "uvek podržavati" ono što dogovore tri konstitutivna naroda u BiH.

"Predsednik Dodik me je upoznao sa svojim viđenjem stanja i odnosa u BiH, sa pokušajima RS da sačuva svoja prava i obaveze iz Dejtona. U ime Srbije sam rekao da smatramo da je Dejtonski sporazum suština funkcionisanja BiH i, razume se, RS", rekao je Vučić na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Dodikom.

Najavio je da će u narednom periodu biti održana zajednička sednica vlada Srbije i RS, kao i da će Srbija obezbediti "dodatnu" finansijsku pomoć za opštine Grahovo, Glamoč, Drvar i Petrovac, koje pripadaju Federaciji BiH, ali i pomoć za pet opština u Republici Srpskoj, za Sokolac, Rudo, Višegrad, Nevesinje i Bileću.

Vučić je dodao da će Srbija i RS usvojiti predlog zaključka o izgradnji dva memorijalna centra posvećena jasenovačkim žrtvama, u Donjoj Gradini na teritoriji RS i u Beogradu.

Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je odbacio tvrdnje lidera pokreta Srbija Centar (SRCE) Zdravka Ponoša o navodnom snabdevanju Ukrajine municijom iz Srbije posredstvom jedne američke kompanije.

"Ne možemo da prodajemo ODKB zemljama, prijateljima Rusije, ne možemo da prodajemo ni NATO zemljama, pa kome da prodajemo? Šta vi želite, da ukinemo našu proizvodnju, naše fabrike, da li je to smisao? I to govore ljudi koji su za uvođenje sankcija Rusiji. A kad sarađujemo sa Azerbejdžanom kažu da to 'ispod žita' radimo za Ruse", rekao je Vučić.

Ponovio je da Srbija "nikada nijedan metak" neće izvoziti u Ukrajinu ili Rusiju, ali da će raditi na jačanju namenske industrije.

"Mi pravimo nešto što se koristi na ratištu, to nije za modnu pistu. I hrane kad proizvedete viška, završiće na nečijem stolu, bilo gde u svetu a ne oružje, oruđe ili municija. To je tako čisto", kazao je predsednik Srbije.

Ceo video materijal možete preuzeti OVDE.

(Beta, 04.14.2023)