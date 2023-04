Puč u sudanu!? Glavnim gradom odjekuju eksplozije, sukobili se vojska i paravojne snage, pobunjenici tvrde da su zauzeli aerodrom

U glavnom gradu Sudana, Kartumu, čula se danas jaka paljba kada su izbili sukobi između sudanske vojske i paravojnih snaga za brzu podršku (RSF), a sukobi su izbili i u severnom sudanskom gradu Merove.

Svedok je rekao da se pucnjava čula u blizini štaba sudanske vojske i Ministarstva odbrane u centru Kartuma. Prema poslednjim informacijama, u različitim delovima grada izdizali stubovi dima i vojnici su raspoređeni po ulicama. Do sukoba je danas došlo i u severnom sudanskom gradu Merove. Khartoum (Sudan) Right now 👇🏻 pic.twitter.com/1o2B5inygG — Aprajita Choudhary 🦋 (@aprajitanefes) April 15, 2023 Televizija „Alarabija“ prikazala je kako se stubovi dima dižu kod