Završava se grejna sezona, ali grejanje se nastavlja u zavisnosti od vremena

BEOGRAD - Danas se zvanično završava grejna sezona, ali radijatori će biti topli do daljeg ako se nastavi talas promenljivog vremena, potvrdio je direktor Udruženja toplana Dejan Stojanović.

On je za RTS rekao da će se s grejanjem nastaviti u skladu sa spoljašnjim temperaturama, a konačni prekid isporuke toplotne energije se može dogoditi tek oko 3. maja. "Grejna sezona traje šest meseci od 15. oktobra do 15. aprila, ali zbog lepog vremena u oktobru prošle godine toplane su sa grejanjem uglavnom počele od 1. novembra i svakako će produžiti grejanje i posle 15. aprila ako to zahtevaju vremenske prilike", rekao je Stojanović. Prema njegovim rečima tokom