Državni zvaničnici čestitali Uskrs sveštenstvu i građanima

Vernicima i sveštenstvu koji u nedelju slave Uskrs po julijanskom kalendaru, praznik je danas čestitalo više zvaničnika uz želju da ga proslave u zdravlju i radosti i da svoje misli usmere na mir, ljubav i slogu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Vaskrs vernicima koji najveći hrišćanski praznik slave danas. Vučić je na Instagramu avucic objavio video čestitku sa ofarbanim vaskršnjim jajima, uz tradicionalni pozdrav "Srećan Vaskrs! Hristos voskrese". View this post on Instagram A post shared by Александар Вучић (@avucic) Čestitajući Uskrs, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić poručio je da nam je snaga najvećeg hrišćanskog praznika naročito potrebna