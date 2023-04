Anđelković: Cilj Kurtija i dela Kvinte je etnički čisto Kosovo, izbori rasistički

BEOGRAD - Nekadašnji predsednik Izvršnog veća Kosova i Metohije Zoran Anđelković izjavio je da je cilj premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija, ali i značajnog broja zemalja Kvinte, da etnički očiste KiM i ocenio da održavanje izbora na severu pokrajine, kada se zna da Srbi ne njih neće izaći, predstavlja uvođenje rasizma na velika vrata.

"Cilj Kurtija je da etnički očisti Kosovo, da li kroz provokacije ili raznim terorističkim aktima, da li u jednom danu, ali više mu odgovora terorističkim aktima, nije samo to da li je neko ranjen već i to što ljudi, ako ih policija traže, ne znaju šta je razlog, pa su prinuđeni da beže", naveo je Anđelković za Tanjug. On je ocenio i da su izbori u četiri opštine na severu zakazani za 23. april ''čisto rasistički''. "Uvođenje rasizma direktno, na velika vrata,