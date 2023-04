Makronovo TV obraćanje o penzionoj reformi uz lupanje šerpi: Čujem gnev, ali reforma je bila neophodna

Predsednik Francuske Emanuel Makron rekao je danas u televizijskom obraćanju naciji da je čuo gnev ljudi u zbog podizanja starosne granice za odlazak u penziju sa 62 na 64 godine, ali je dodao da je to bilo neophodno kako bi se penzioni sistem održao s obzirom da francuska populacija stari. „Ove promene su bile potrebne kako bi se garantovalo svačije pravo na penziju. One su predstavljale napor – to je istina“, rekao je Makron, pošto su izrazito nepopularne izmene