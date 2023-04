Zahtev Prištine za članstvo u Savetu Evrope neće biti sutra na dnevnom redu

Zahtev Prištine za članstvo neće biti sutra na dnevnom redu Komiteta ministara Saveta Evrope, rekao je danas ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. „Nije predviđena ta tačka dnevnog reda, a kada će se to naći to je neizvesno jer postoje neke zemlje predvođene Nemačkom koje smatraju da to treba da bude hitno urađeno“, rekao je Dačić. On je ponovio da je to što se uopšte o tome priča u vreme kad se obeležava 10 godina od potpisivanja Briselskog sporazuma jedan akt