Danas u Srbiji umereno oblačno vreme, sa kišom

Vreme danas u Srbiji biće umereno do potpuno oblačno sa mestimičnom kišom i lokalnim kratkotrajnim pljuskovima u nekim mestima praćenih grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na visokim planinama očekuje se sneg dok će kiša padati uglavnom u oblastima južnije od Save i Dunava. Posle podne i uveče vreme će se postepeno stabilizovati uz delimično razvedravanje. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od šest stepeni do 10, a najviša od 13 do 18 stepeni. U Beogradu će danas biti umereno do potpuno oblačno, pre podne i sredinom dana sa uslovima za slabu kratkotrajnu kišu. Kasnije posle podne i uveče postepeno