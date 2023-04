Nestabilno prolećno vreme, temperatura do 18 stepeni

Prati nas promenljivo, nestabilno, pravo prolećno vreme. Oblačnost sa juga Balkana će u našoj zemlji uslovljavati kišu, pljuskove, grmljavinu i sneg na planinama i to uglavnom južno od Save i Dunava. Posle podne postepeni prestanak padavina. Jutarnja tempeatura od 6 do 10 stepeni, najviša dnevna do 18 stepeni.

Umereno do potpuno oblačno vreme u sredu, mestimično s kišom i lokalnim kratkotrajnim pljuskovima, koji će ponegde biti praćeni grmljavinom. Na visokim planinama sneg. Padavine se očekuju uglavnom južnije od Save i Dunava. Posle podne i uveče postepena stabilizacija uz delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 10, a najviša od 13 do 18 stepeni. U četvrtak promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i