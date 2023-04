Novosađani, uživajte u lepom vremenu do kraja sedmice: Od nedelje kiša

Petak će u Novom Sadu biti pretežno sunčan, bez kiše.

Minimalna temperatura biće 7, a maksimalna 19 stepeni. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. U subotu i nedelju identično vreme. U subotu će biti od 7 do 20, a u nedelju od 6 do 22 stepena. U ponedeljak i utorak nas očekuju pljuskovi s grmljavinom. Temperatura u ponedeljak od 10 do 20, a u utorak od 9 do 17 stepeni. Biometeorološka prognoza za petak, 21. april: Hronično obolelim osobama i meteoropatama se savetuje oprez usled relativno nepovolјnih